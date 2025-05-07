Система быстрых платежей предупредила о сбоях в работе 7-9 мая

Система быстрых платежей может работать со сбоями из-за временных ограничений доступа в интернет в Москве и Подмосковье с 7 по 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса Банка России.

«В связи с возможными ограничениями доступа в сеть интернет с 7 по 9 мая в Москве и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП», — рассказали представители компании.

Кроме того, сбои могут возникнуть при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в офлайн- и онлайн-магазинах.

Ранее москвичей предупредили о проблемах с доступом в приложение Сбербанка.

Пресс-служба МВД предупредила о том, что в Москве в период подготовки к праздникам, посвященным 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, полицейские проводят работу по пресечению незаконных полетов всех беспилотников, в том числе дронов и коптеров.