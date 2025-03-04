Момент убийства главы Завьяловского района попал на видео

Момент убийства главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко попал на видео. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Чиновника застрелили 45-летний местный житель из ружья. Поводом для убийства мог стать конфликт вокруг руководящей должности местного лечебно-оздоровительного комплекса.

Уголовное дело передали для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел. Сам подозреваемый пострадал. Его доставили в реанимацию.

Николай Онищенко родился 8 августа 1973 года в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края. В 1999 году он окончил Барнаульский юридический институт МВД России, получив специальность юриста по направлению «Юриспруденция».

В октябре 2022 года его избрали главой Завьяловского района. За годы службы Онищенко был награжден медалями «За отличие в службе» III, II и I степеней. Онищенко был женат, у него осталась дочь.