Появилось фото предполагаемого убийцы главы Завьяловского района. Снимок оказался в распоряжении 360.ru. Мужчину доставили в реанимацию. Допросить мужчину пока не удалось.

Главу администрации Завьяловского района Алтайского края застрелили на выходе из кафе.

По горячим следам задержали местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело. Краевое управление прокуратуры поставило расследование на контроль.

По информации Telegram-канала Shot, 45-летний мужчина около получаса выслеживал главу Завьяловского района и в 14:30 застрелил его из охотничьего ружья. После того как подозреваемый придет в себя, его допросят. Оружие, из которого было совершено убийство, зарегистрировано на него.

Согласно одной из версий, у мужчин был конфликт, который они не смогли разрешить.

«Убийца сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, медики оценивают его состояние как критическое. Допросить его пока не могут», — сообщил Shot.

Ранее воронежский чиновник случайно убил человека на охоте. ЧП произошло в урочище Рыжая балка, когда охотник разряжал ружье.