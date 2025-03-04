Следователи назвали возможный мотив убийства главы Завьяловского района

Поводом для убийства главы Завьяловского района Алтайского края мог стать конфликт из-за должности в местном лечебно-оздоровительного комплексе. Об этом сообщило
РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по региону.
«Поводом совершения убийства мог послужить конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора», — заявили следователи.
По, из словам уголовное дело передали в первый отдел по расследованию особо тяжких преступлений.
Главу администрации Завьяловского района
застрелили на выходе из заведения общепита. По горячим следам удалось задержать местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. Краевое управление прокуратуры взяло расследование уголовного дела по этому факту на контроль.
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