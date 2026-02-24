Момент подрыва машины ГАИ на Савеловском вокзале попал на видео

Появилось видео взрыва рядом с автомобилем ГИДД на площади у Савеловского вокзала в Москве. Кадры показала пресс-служба столичного МВД.

На видео можно заметить, что машина подрывника стояла практически вплотную к автомобилю правоохранителей. В какой-то момент прогремел взрыв.

Предполагаемый подозреваемый погиб на месте происшествия. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртии. СК установил, что 22 февраля мужчина выехал в Москву на поезде из Санкт-Петербурга.

Злоумышленник подорвал машину сотрудников ГИБДД в ночь на 24 февраля. Один из силовиков погиб на месте, еще двое получили ранения. СК завел уголовное дело по статьям о незаконном хранении взрывчатки и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Президент России Владимир Путин допустил, что смертника у Савеловского вокзала завербовали через интернет.