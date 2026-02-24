Путин допустил, что смертника у Савеловского вокзала завербовали через интернет

Исполнителя теракта у Савеловского вокзала в Москве могли завербовать через интернет. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

«Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали — и его, и предполагаемый объект атаки», — предположил глава государства.

Он добавил, что такого же мнения придерживается директор ФСБ Александр Бортников. Однако это лишь гипотеза, требующая дополнительного расследования.

Атака произошла в ночь на 24 февраля. Неизвестный подорвался возле автомобиля с сотрудниками Госавтоинспекции, погибли один из полицейских и сам нападавший. Еще двое стражей порядка попали в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывчатки.