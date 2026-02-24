Следственный комитет показал машину полиции, взорванную у Савеловского вокзала

На месте взрыва у Савеловского вокзала в Москве всю ночь работали следователи и криминалисты. Следственный комитет опубликовал кадры с места происшествия, в том числе показав взорванный патрульный автомобиль.

В ночь на 24 февраля злоумышленник подорвал машину Госавтоинспекции. Один из сотрудников полиции погиб на месте, еще двое получили ранения.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что погибший сотрудник — 34-летний старший лейтенант полиции Денис Братущенко. В органах внутренних дел он служил с 2019 года. Семье убитого и его раненым коллегам окажут всю необходимую помощь.