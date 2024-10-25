Момент нападения на посетителей супермаркета в Петербурге попал на видео

Появились кадры нападения мужчины с ножом в супермаркете в Петербурге

Неадкеват в супермаркете Петербурга скидывал с полок товары, а потом бросился на людей с ножом. Кадры с моментом нападения оказались в распоряжении 360.ru.

По предварительным данным, в результате нападения пострадали четыре человека, один находится в тяжелом состоянии. Прибывшие на место силовики задержали подозреваемого на месте, им оказался местный житель Юрий А.

К месту происшествия подъехали один реанимобиль и как минимум шесть машин скорой помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек.

Очевидцы рассказали 360.ru, что в момент нападения неадекват кричал, что ненавидит людей. Ранее мужчина, по неподтвержденным данным, работал в детской школе по фехтованию.