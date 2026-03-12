Молитва вместо инсулина. В Австралии девочка с диабетом умерла по вине родителей

В Австралии осудили сектантов, лечивших дочь-диабетика не инсулином, а молитвами

В Австралии осудили родителей девочки, страдавшей диабетом, которые лечили ее молитвами вместо инсулина, что привело к смерти ребенка. Об этом сообщил местный сайт news.com.au .

Восьмилетняя девочка умерла в январе 2022 года от кетоацидоза. Ее отец отказался давать ей инсулин в соответствии с религиозными убеждениями.

Родители девочки состояли в секте «Святые» и 14 участников культа убедили мужчину отказаться от назначенного лекарства. Вместо того, чтобы вызвать ребенку врача, они неделю молились.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что за три года до смерти девочки врачи Квинслендской детской больницы, где она лечилась, были против ее возвращения родителям-фанатикам. Летом 2019 года ребенок поступил к ним крайне истощенным, весившим всего 13 килограммов и нуждающимся в интубации.

Медики тогда отмечали, что она поступила к ним, когда была «на волосок от смерти». Суд признал виновными в смерти девочки всех 14 участников секты.

