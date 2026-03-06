Врачи в Аризоне по ошибке признали мертвым живого ребенка

Младенец в США подал признаки жизни спустя пять часов, как его признали мертвым. ЧП произошло в городе Гилберт, штат Аризона, сообщило издание AZFamily.

Ребенок купался в бассейне на заднем дворе и начал тонуть. Прибывшие спасатели пытались оказать первую помощь, доставили пострадавшего в больницу, однако врачи констатировали смерть от утопления и отправили тело в морг. Спустя пять часов ребенок начал подавать признаки жизни.

Врач скорой помощи отметил, что вероятно, пульс ребенка замедлился из-за низкой температуры воды. Он назвал случай в Аризоне настоящим чудом. Ребенка перевели в другую больницу, врачи прогнозирую благоприятный исход.

Случай с молодой американкой закончился не так благополучно. Девушку ошибочно признали мертвой и отправили в морг, а там сотрудники обнаружили, что она дышит. Пациентку экстренно доставили в больницу, но из-за не оказанной своевременно помощи девушка умерла через два месяца.