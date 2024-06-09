Минцифры подтвердило нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Щельцина

Минцифры России окажет помощь гендиректору АНО «Цифровые платформы» Арсению Щельцину, который попал в больницу после нападения. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Он очень отзывчивый, дружелюбный человек, который всю жизнь свою посвящает ИТ, помогает людям. <…> В последний раз мы виделись на прошлой неделе. Мы обязательно поможем Арсению в восстановлении», — отметил Шадаев.

Также министр выразил надежду, что виновных в преступлении накажут.

По данным Telegram-канала Baza, на Щельцина и его друга напал лидер столичной группы «Пасека» Роман Медведкин. Музыкант вместе с девушкой вел себя неадекватно, поэтому Щельцин сделал им замечание. После этого Медведкин напал на них с ножом.

В результате нападения глава АНО «Цифровые платформы» получил три ножевых ранения, его друга злоумышленник ударил ножом девять раз, мужчина скончался. Следователи завели уголовное дело.