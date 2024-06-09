Следователи завели дело после нападения на главу АНО «Цифровые платформы» в Москве

Обвинение в покушении на убийство двух лиц предъявили следователи участнику поножовщины на Сиреневом бульваре в Московском районе Измайлово. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК. По информации СМИ, в ходе нападения пострадал глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, и тяжелые ранения получил его знакомый.

По данным следствия, в вечернее время пятницы, 7 июня, задержанный вступил в конфликт с двумя незнакомыми мужчинами, которым нанес множественные ножевые ранения. Один из пострадавших умер во время госпитализации в машине скорой помощи. Второй проходит лечение в больнице.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. В ближайшее время сотрудники обратятся в суд для ареста обвиняемого.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в своем Telegram-канале заявил, что погибшего зовут Иван Поздняков. Он добавил, что это был очень веселый человек, которого он знал лично, как друга и коллегу.

Зыков выразил соболезнования родным и близким погибшего Ивана и призвал всех помолиться за здоровье Арсения.

По данным Telegram-канала Baza, на мужчин напал лидер московской музыкальной группы «Пасека» Роман Медведкин, который вместе с девушкой вел себя неадекватно. За нож он схватился после того, как Щельцин и Поздняков сделали мужчине замечание.