Лидер рок-группы «Пасека» пытался зарезать главу АНО «Цифровые платформы»

Лидер группы «Пасека» Роман Медведкин пырнул ножом главу АНО «Цифровые платформы» и бывшего директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина. Об этом заявил Telegram-канал Baza.

Нападение произошло 9 июня на Сиреневом бульваре. По данным канала, Щельцин вместе с другом Иваном шли в магазин и по дороге сделали замечание молодой паре, которая кричала и вела себя неадекватно.

В ответ молодой человек достал нож и пырнул им обоих мужчин. Щельцин получил три ножевых ранения, его отвезли в больницу. Друга главы АНО «Цифровые платформы» спасти не удалось — злоумышленник ударил его ножом девять раз, мужчина умер на месте.

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