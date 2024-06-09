Лидер рок-группы «Пасека» пытался зарезать главу АНО «Цифровые платформы»

Baza: в Москве на главу АНО «Цифровые платформы» Щельцина напали с ножом

Лидер группы «Пасека» Роман Медведкин пырнул ножом главу АНО «Цифровые платформы» и бывшего директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина. Об этом заявил Telegram-канал Baza.

Нападение произошло 9 июня на Сиреневом бульваре. По данным канала, Щельцин вместе с другом Иваном шли в магазин и по дороге сделали замечание молодой паре, которая кричала и вела себя неадекватно.

В ответ молодой человек достал нож и пырнул им обоих мужчин. Щельцин получил три ножевых ранения, его отвезли в больницу. Друга главы АНО «Цифровые платформы» спасти не удалось — злоумышленник ударил его ножом девять раз, мужчина умер на месте.

В Лобне убили зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Преступник нанес ему минимум восемь ножевых ранений. Консьержка дома, рядом с которым произошло убийство, рассказала о возможном преступнике. По ее словам, мужчина представился курьером и попытался пройти в подъезд.

Кто убил Игоря Талькова? Следствие назвало убийцу через 32 года

Идеология не терпит компромиссов. Как Европа хочет обезопасить себя от Китая

Фантомные баррели, дедолларизация и «зеленый переход». Главные тезисы из доклада Сечина на ПМЭФ

«От бабушки Фаины». История чуткой гумпомощи бойцам СВО от 94-летней жительницы Подмосковья

Китайский инвестиционный бум. Ганцов — о развитии зарубежных партнерств Подмосковья

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте