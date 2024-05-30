Дочь убитой работницы трапезной храма в Подмосковье: на месте работает СК

Дочь убитой работницы трапезной подмосковного храма Кристина сообщила 360.ru, что ее не пустили на место происшествия. Там работают следователи.

«Меня даже не пустили на место, там работает Следственный комитет», — рассказала она.

На вопрос о том, давно ли ее мать трудилась в храме, девушка не ответила, попросив перезвонить завтра.

«Сегодня очень тяжело. Поймите правильно, не до этого», — сказала Кристина.

Она добавила, что не знает, была ли мать знакома со злоумышленником.

«Я вообще ничего не знаю», — констатировала собеседница 360.ru.