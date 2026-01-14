Главврача больницы в Новокузнецке, где погибли младенцы, могут посадить на 7 лет

Главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, в роддоме которой погибли девять новорожденных, могут посадить на семь лет. Утром 14 января стало известно, что специалиста задержали.

В пресс-службе СК уточняли, что уголовное дело после трагедии расследуют по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Максимальное наказание по статье о халатности — семь лет лишения свободы с одновременным запретом занимать ряд должностей или осуществлять определенную деятельность сроком до трех лет.

В период с 1 декабря по 11 января в роддоме № 1 приняли 234 родов, 17 младенцев родились в критическом состоянии с внутриутробной инфекцией, у одного ребенка диагностировали первичный иммунодефицит. Часть из них больше месяца лежали в отделении интенсивной терапии.

Глава Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что главврача больницы временно отстранили от исполнения обязанностей.