Похищенный в Москве мужчина выдал свое местонахождение последним видео

Похищенный в центре Москвы блогер Арег записал свое последнее видео у Ярославского вокзала, тем самым выдав, где он находился. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

На последнем видео Арег обвинил некоторых блогеров в употреблении наркотиков. В частности, Дмитрия Портнягина. Мужчину похитили спустя несколько минут после публикации ролика.

«Вероятно, этим видео он мог и выдать свое местоположение», — предположили авторы канала.

До этого бизнес-коуч записывал видео, где он оскорблял чеченцев, Коран и Аллаха. Вероятно, эти ролики и могли стать причиной его похищения.

Блогера силой увезли с вокзала в Москве 3 июня. На глазах у многочисленных очевидцев зовущего на помощь мужчину схватили за руки и ноги, притащили к иномарке и запихнули в багажник.