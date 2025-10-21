Машину, из которой стреляли в Япончика, купили по поддельным документам

«Газель», из которой в 2009 стреляли в криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), покупали по фиктивным документам. Это следует из материалов, которые оказались в распоряжении РИА «Новости» .

«Участниками и организатором было решено использовать находящийся в пользовании <…> автомобиль <…> и приобретенный с использованием подложных документов автомобиль „Газель“», — заявили в документах.

По имеющимся сведениям, организатор преступления Илья Симония и еще один участник, нашли дубликат украденного паспорта. В него внесли данные вымышленного человека и фотографию их знакомой, которая не знала о преступных планах.

Мосгорсуд в январе признал Симонию виновным в организации убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору «из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом». Подсудимого заочно приговорили к 21 году заключения в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что организаторы убийства Япончика изначально собирались покончить с ним на мосту Московской кольцевой автодороги. Об этом рассказал один из обвиняемых по делу.