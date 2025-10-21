Стало известно, где изначально планировали убить авторитета Япончика

Организаторы убийства самого влиятельного криминального авторитета России и СНГ Вячеслава Иванькова (Япончика) изначально планировали покончить с ним на мосту Московской кольцевой автодороги. Об этом говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости» .

Агентство процитировало показания одного из обвиняемых по уголовному делу.

«Говорил, что лучше бы было совершить убийство на мосту на МКАДе, но у [Иванькова] была бронированная автомашина, поэтому решено было исполнить заказ там, где это и случилось», — рассказал фигурант.

Иванькова расстреляли возле столичного ресторана «Тайский слон» в июле 2009 года. Криминальный авторитет скончался от полученных ранений в больнице спустя три месяца.

Ранее Мосгорсуд признал жителя Подмосковья Илью Симонию виновным в организации убийства, совершенном группой лиц по предварительному сговору, заочно приговорив его к 21,5 года колонии строгого режима. Адвокат обвиняемого направил в суд апелляцию.