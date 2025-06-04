Mash сообщил о задержании двух топ-менеджеров ПАО «Химпром»

Двух топ-менеджеров ПАО «Химпром» задержали по подозрению в коммерческом подкупе, сообщил Telegram-канал Mash . Официального подтверждения этих данных нет.

По данным источника канала, в отношении обоих завели уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Также особое внимание правоохранителей привлекло то, что компания увеличила производство гипохлорита кальция с 18,5 до 37 тысяч тонн в год, добавил собеседник Mash.

Компания — единственный производитель гипохлорита кальция в России, отметило издание Ura.ru.

В марте в Салехарде задержали генерального директора АО «Ямалавтодор» Давида Сарашвили по подозрению в коррупции. «Ямалавтодор» — структура окружного департамента транспорта. Следствие считает, что подозреваемый получал деньги еще до занятия поста генерального директора компании в 2023 году.