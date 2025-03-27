Топ-менеджера компании в ЯНАО задержали по подозрению в получении взятки

Генерального директора АО «Ямалавтодор» Давида Сарашвили задержали в Салехарде по подозрению в коррупции. Об этом сообщило Ura.ru .

По информации источника агентства, в задержании Сарашвили 26 марта участвовали сотрудники СОБР, ФСБ и Следственного комитета. «Ямалавтодор» — подведомственная структура окружного департамента транспорта.

По предварительным данным, Сарашвили получил деньги еще до занятия должности генерального директора компании в 2023 году, пояснил собеседник издания. В пресс-службе окружного правительства не подтвердили, но обещали уточнить информацию по задержанию топ-менеджера.

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