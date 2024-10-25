Беспорядки на народном сходе в Коркине начались из-за того, что люди выплеснули наружу копившееся годам напряжение из-за бездействия администрации: она попросту закрывала глаза на беспредел цыганской диаспоры. Самосуд люди устроили, потому что не получили никакой реакции от властей, рассказал на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой местный житель по имени Иван.

«Это все копилось годами. Постоянно эти гонки цыганские, безработица их. Откуда они деньги берут, такие хоромы строят? Наркотики, мы знаем, у них в свободном доступе», — заметил он. Мужчина заявил, что администрация ничего не предпринимала. А случаи, когда цыган замечали в правонарушениях, и на просьбы людей разобраться никто не реагировал, были.

У нас энное количество цыган, включая малолетних, ездят на тонированных машинах без прав. Им за это ничего никто не делает. Иван житель Коркина

Беспредел, который творили цыгане, добавил собеседник 360.ru, местным жителям просто надоел. Как и бездействие со стороны официальных лиц — всех органов власти.

Последней каплей, после которой начались беспорядки, по словам Ивана, стало как раз полное игнорирование ситуации администрацией.

«Сотрудники полиции, честно, себя вели очень сдержанно, очень корректно. До последнего просили разойтись. Проблема оказалась в чем: из администрации к нам никто так и не вышел. Из-за этого люди [начали] погромы», — сказал житель Коркина, признав, что они нарушили закон. В тот момент Иван прекрасно понимал, что ситуация может выйти из-под контроля: толпа по-настоящему разъярилась.

Когда начали окна бить, машины переворачивать, стало немножко не по себе, если честно. <…> Но дошло просто до предела у людей. Из-за этого все и произошло. Иван

Молодые цыгане, добавил Иван, уехали еще днем. Кто постраше, женщины и дети остались в домах — прятались. В районе Коркина Тимофеевке, по его словам, около 70% населения — представители диаспоры.

Впоследствии сотрудники полиции попросили мужчину присутствовать в качестве понятого: они позвали с собой двух людей, у которых с собой были документы, когда шла опись оружия, из которого стреляли по людям.

Народный сход против цыган в Коркине начался после убийства женщины-таксиста. В нем заподозрили парня из местной диаспоры. На улицы вышли около 150 человек, они подожгли два цыганских дома и разбили несколько машин. Молодого человека, который может быть причастен к убийству, задержали еще днем 25 октября. В пятницу его отправили в СИЗО на два месяца.