Двух сбежавших из липецкой ИК заключенных задержали под Тамбовом

В Тамбовской области задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК-2

На территории Тамбовской области удалось задержать двух заключенных, сбежавших из исправительной колонии в Липецкой области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Двоих сбежавших заключенных, по оперативной информации, задержали в Тамбовской области. Спецслужбы продолжают мероприятия по задержанию и розыску преступников», — написал он.

О побеге шести заключенных из исправительной колонии №2 в Липецкой области стало известно 26 октября. Для этого они вырыли подкоп.

Артамонов подчеркивал, что управление ФСИН по региону во взаимодействии с ФСБ, Росгвардией и МВД организовало необходимые мероприятия по розыску преступников. Он просил местное население не поддаваться панике и доверять проверенным источникам информации.

По факту побега из ИК № 2 СК завел уголовное дело о халатности.