Шестеро сбежавших из липецкой колонии оказались гражданами Узбекистана

Все шестеро заключенных, сбежавших из липецкой исправительной колонии, оказались гражданами Узбекистана. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В России они числились как лица без определенного места жительства, осужденные за изнасилования и хранение наркотиков.

В Telegram-канале разместили фотографии из личных дел предполагаемых беглецов. Это молодые люди от 19 до 25 лет, не женатые, осужденные на длительные сроки.

Шестеро заключенных сбежали из липецкой ИК № 2 через подкоп, который обнаружили в ходе инспекции территории. По тревоге подняли личный состав сводного отряда УФСИН России по Липецкой области. Силовики организовали мероприятия по поиску и задержанию преступников.