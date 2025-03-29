Куценко отрекся от запорожца, в котором убили женщину

Актер Гоша Куценко отказался от запорожца, в котором обнаружили тело убитой 36-летней женщины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

В публикации отметили, что Куценко также не станет выдвигать к убийце имущественные претензии.

ЗАЗ достался Куценко в 2019 году после съемок пока не вышедшего фильма. Актер садился за руль раритетного авто в 2023-м, после чего припарковал возле дома с охраной и накрыл чехлом. Закрывать двери звезда кино не стал, думая, что запорожец никому не нужен.

В ночь на 19 января москвич Альберт Абдуллин зарезал свою собутыльницу. Тело жертвы он спрятал в припаркованном неподалеку автомобиле, который принадлежал Куценко.

Позднее Абдуллин написал обращение к суду с просьбой разрешить ему отправиться в зону спецоперации. У мужчины уже есть несколько судимостей.