Куценко отрекся от запорожца, в котором убили женщину

Актер Гоша Куценко отказался от запорожца, в котором обнаружили тело убитой 36-летней женщины. Об этом сообщил Telegram-канал
Mash.
В публикации отметили, что Куценко также не станет выдвигать к убийце имущественные претензии.
ЗАЗ достался Куценко в 2019 году после съемок пока не вышедшего фильма. Актер садился за руль раритетного авто в 2023-м, после чего припарковал возле дома с охраной и накрыл чехлом. Закрывать двери звезда кино не стал, думая, что запорожец никому не нужен.
В ночь на 19 января москвич Альберт Абдуллин
зарезал свою собутыльницу. Тело жертвы он спрятал в припаркованном неподалеку автомобиле, который принадлежал Куценко.
Позднее Абдуллин написал обращение к суду с просьбой
разрешить ему отправиться в зону спецоперации. У мужчины уже есть несколько судимостей.
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