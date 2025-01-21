Рецидивист, зарезавший девушку и бросивший ее тело в «Запорожце» Куценко, попросился на СВО

Подозреваемый в убийстве женщины в «Запорожце» Гоши Куценко попросился на СВО

Подозреваемый в убийстве девушки, тело которой обнаружили в «Запорожце» Гоши Куценко, Альберт Абдуллин захотел отправиться на СВО. Фото с письменным обращением Абдуллина к суду опубликовал Telegram-канал Shot .

В Дорогомиловском суде, где подследственному избирали меру пресечения, он прятал лицо от журналистов листом бумаги, на котором изложил обращение к судье.

«Ваша честь! Скрываться от следствия и суда не намерен. В содеянном раскаиваюсь. Прошу прощения у родственников потерпевшей. Я подал ходатайство о прохождении в рядах СВО, чтобы искупить свою вину», — написал обвиняемый.

Суд избрал Абдуллину меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 29 суток.

Мужчину подозревают в том, что в ночь на 19 января он зарезал свою собутыльницу. После этого преступник спрятал тело в припаркованном автомобиле, который, как позже выяснилось, принадлежит Гоше Куценко.