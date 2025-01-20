Суд арестовал мужчину, спрятавшего тело убитой девушки в «Запорожце» Гоши Куценко

Дорогомиловский суд российской столицы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве женщины на Кутузовском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в официальном Telegram-канале .

Альберта Абдуллина отправили в СИЗО почти на два месяца. Его обвинили по части первой статьи 105 УК РФ, «Убийство».

По данным следствия, Абдуллин убил женщину в ходе внезапного конфликта. Он несколько раз ударил ее ножом, а затем спрятал в автомобиле марки «ЗА3-968».

Позднее правоохранители установили, что автомобиль принадлежит популярному актеру Гоше Куценко. В сообщении судебной пресс-службы отмечается, что Абудллин уже имел несколько судимостей ранее.

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями нашли в автомобиле на Кутузовском проспекте 19-го января. СМИ сообщали, что машина последние два года простояла брошенной во дворе, ее двери оставались открыты.