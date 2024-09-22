Командиры 58-й армии согласились дать показания в рамках дела генерала Попова

Все командиры 58-й армии выразили готовность дать показания в рамках дела против генерал-майора Ивана Попова, которого обвинили в служебном подлоге и мошенничестве. Об этом заявил сам Попов во 2-м Западном окружном военном суде. Его слова привел ТАСС .

«Все командиры дали согласие в поданном следователю ходатайстве на завершающем этапе ознакомления с материалами», — сказал генерал-майор на заседании.

Он отметил, что попросил командиров дать показания, чтобы доказать суду свою невиновность. Однако экс-сослуживцев не стали допрашивать.

Попов проходит по делу о мошенничестве, его перевели под домашний арест. Генерала-майора обвинили в продаже металла, который был предназначен для строительства оборонительных укреплений.

Ранее адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что СК завершил расследование дела Попова. Данные о разбирательстве передали в прокуратуру.