Дело бывшего командующего 58-й армией Попова передали в прокуратуру

СК завершил расследование дела бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова и передал его на утверждение в прокуратуру. Об этом сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы считаем, что оно должно быть прекращено или направлено на дополнительное расследование», — подчеркнул адвокат.

По его словам, предварительное расследование провели не до конца, в частности не изучив версии, что Попов мог быть непричастен к инкриминируемым ему преступлениям.

Ранее генерал попросил суд привлечь бывших сослуживцев в качестве свидетелей защиты.

Сейчас Попов находится под домашним арестом и изучает материалы дела. Мера пресечения действует до 11 октября. Бывшего командующего 58-й армией обвиняют в служебном подлоге и хищении.