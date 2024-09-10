Экс-сослуживцев генерала Попова не стали допрашивать по его делу

Следователь отказал в допросе в качестве свидетелей защиты бывших сослуживцев бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Сергей Буйновский.
«Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова», — сказал он.
По словам собеседника агентства, генерал еще не ознакомился полностью с материалами уголовного дела, однако вопреки этому их передали в военную прокуратуру
Ранее Попов призывал опросить по его делу восемь бывших сослуживцев, сообщал RT. Сейчас он находится под домашним арестом. Такая мера пресечения будет действовать до 11 октября. Экс-командующего 58-й армией обвинили в служебном подлоге и хищении.
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