Экс-сослуживцев генерала Попова не стали допрашивать по его делу

Следователь отказал в допросе в качестве свидетелей защиты бывших сослуживцев бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

«Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова», — сказал он.

По словам собеседника агентства, генерал еще не ознакомился полностью с материалами уголовного дела, однако вопреки этому их передали в военную прокуратуру

Ранее Попов призывал опросить по его делу восемь бывших сослуживцев, сообщал RT. Сейчас он находится под домашним арестом. Такая мера пресечения будет действовать до 11 октября. Экс-командующего 58-й армией обвинили в служебном подлоге и хищении.