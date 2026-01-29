Кемеровская продавщица дала отпор напавшему с ножом на пенсионерку неадеквату

Поход в магазин в поселке Трудармейском Кемеровской области чуть не завершился смертью от ножа для 73-летней пенсионерки. На пожилую покупательницу напал неадекватный мужчина, который спасовал перед вставшей на защиту бабушки продавщицей. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как к выбирающей овощи пенсионерке подошел высокий мужчина с ножом. Схватив покупательницу, злоумышленник нанес ей удар в грудь, после чего пострадавшая упала.

Добить жертву неадекват не успел, потому что его оттащила налетевшая продавщица. Женщина также пресекла его попытки подойти к пожилой покупательнице снова.

В пресс-службе кемеровского СК сообщили, что на пенсионерку напал ранее судимый 43-летний местный житель. В ведомстве подчеркнули, что его задержали и предъявили обвинение в покушении на убийство.

Пострадавшая получила травму ноги при падении. Пожилую женщину доставили в медицинское учреждение, где ей занялись врачи.

Сегодня же стало известно, что жительница пензенского села Кондоль устроила бойню во время застолья. Она зарезала 63-летнего мужчину, но не смогла справиться с приятельницей, которая дала ей отпор и выбежала из дома. Против устроившей поножовщину селянки завели дело об убийстве и покушении на убийство.