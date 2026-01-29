Жительница Пензенской области зарезала мужчину и напала на коллегу в ходе застолья

В селе Кондоль Пензенского района произошло резонансное преступление. Ночью 20 января 42-летняя женщина устроила поножовщину в ходе ссоры, возникшей на почве алкогольного опьянения. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» .

По предварительным данным следствия, подозреваемая нанесла многочисленные ножевые ранения 63-летнему мужчине, от которых он скончался на месте. Вторая жертва нападения — женщина — сумела оказать сопротивление и вовремя покинуть дом, избежав тяжелых последствий.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство». Подозреваемая задержана и помещена под стражу. Продолжаются следственные мероприятия, назначены судебно-медицинские экспертизы.