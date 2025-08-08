Казанский Исус Христос не будет обжаловать приговор суда за прописку мигрантов

В Казани суд вынес приговор мужчине, которого зовут Исус Христос, за то, что тот фиктивно зарегистрировал в своей квартире полсотни иностранцев. В беседе с 360.ru мужчина рассказал, что не собирается обжаловать решение.

«Нет, конечно, я считаю, все справедливо», — сказал он.

Мужчина фиктивно зарегистрировал в своей квартире 50 иностранцев. Прокурор требовал для него штраф в 110 тысяч рублей. Но адвокат настоял на снижении суммы, учитывая инвалидность второй группы клиента, а также его признание вины и раскаяние. В итоге судья назначил штраф в 13 тысяч рублей.

«У меня была трудная жизненная ситуация», — объяснил свой поступок Исус.

Это уже второй штраф для мужчины. В мае с него требовали 60 тысяч рублей за то, что он не пускал приставов в квартиру.

Собеседник 360.ru отказался комментировать смену своего имени и фамилии.

«Меня тоже так же распяли, как его, только врачи. Перетянули руки, ноги, еле двигаюсь. Я остался один», — заявил он.

Как стало известно ранее, приставы пошли на хитрость, чтобы привести Исуса в суд. Когда они поняли, что подсудимый в квартире, то притворились, что ушли. Когда мужчина вышел за продуктами, его задержали.