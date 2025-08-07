Суд оштрафовал казанского Исуса Христоса за мигрантов

В Казани суд оштрафовал Исуса Петровича Христоса на 13 тысяч рублей

Житель Казани с именем Исус Христос получил штраф за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщило издание «Вечерняя Казань» .

Согласно информации о деле, размещенной на сайте суда, полное имя подсудимого — Исус Петрович Христос. Его осудили по статье Уголовного кодекса России за фиктивную постановку на учет иностранцев.

Следствие установило, что мужчина прописал в своей квартире 45 мигрантов. За каждую такую регистрацию он получал около двух тысяч рублей.

Христос объяснил, что живет на пенсию по инвалидности, которой ему не хватает, в связи с чем решил подзаработать на незаконной регистрации. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Прокурор требовал для подсудимого штраф в размере 110 тысяч рублей. Однако суд учел инвалидность второй группы и снизил сумму наказания.

В итоге мужчине назначили штраф 13 тысяч рублей. При этом ранее его уже оштрафовали на 60 тысяч рублей за неявку в суд.

По данным издания, судебным приставам даже пришлось пойти на хитрость, чтобы привести Исуса Христа в суд. Когда они поняли, что подсудимый находится в квартире, то сделали вид, что ушли, и задержали мужчину, когда тот выходил за продуктами.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой по увеличению штрафов за незаконное привлечение на работу мигрантов.