К делу бывшего замминистра обороны Иванова приобщили показания свидетелей

РИА «Новости»: суд получил показания свидетелей по делу Иванова и Бородина

Свидетели по коррупционному делу против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина дали показания. Предоставленную ими информацию приобщили к материалам расследования, сообщило РИА «Новости» .

Следователь для обоснования подозрений в адрес Иванова и Бородина предоставил суду материалы дела. Информация об этом есть в официальных судебных документах.

«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей», — уточнили авторы материала.

Бывшего замминистра обороны заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Следователи изучили данные из налоговой, договоры на выполнение подрядных работ и госконтракты.

По версии следствия, Бородин являлся его подельником. Кроме того, в деле фигурировал совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин, который оказывал им услуги.