Обвиненному во взяточничестве экс-замминистра обороны Иванову продлили арест

Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, которого обвинили в получении взяток, продлили арест. Он останется под стражей до 23 сентября, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Решение вынес Басманный суд Москвы, удовлетворив поступившее от следствия ходатайство.

«Продлить Иванову меру пресечения в виде содержания под стражей», — огласила вердикт судья Елена Ленская.

Защита настаивала на том, чтобы бывшего замминистра отправили под домашний арест или изменили ему меру пресечения на запрет определенных действий. Суд в прошении отказал.

Под стражей оставили и предполагаемого подельника Иванова Сергея Бородина. Решение по третьему фигуранту дела — совладельцу «Олимпситистроя» Александру Фомину — примут 21 июня.

Тимур Иванов курировал в Минобороны работу военно-строительного комплекса. Его и Бородина обвинили в получении взяток в особо крупном размере. Следствие предполагает, что Фомин оказывал бывшему замминистра и предпринимателю Бородину, а также другим лицам услуги имущественного характера. Под ними в СК подразумевают «освобождение от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».