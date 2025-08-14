Избитая в Дубае модель Ковальчук призналась, что солгала Собчак

Украинка Мария Ковальчук, избитая в Дубае, дала интервью Ксении Собчак, но потом опровергла некоторые из сказанных в нем деталей. Она сделала признание в Instagram*.

«Я лгала в интервью. Я решила сознаться, что в день происшествия в моей крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. У меня есть документы, подтверждающие это», — заявила она в видеотрансляции.

Другие участники вечеринки в отеле, по словам Ковальчук, тоже сдали анализы на алкоголь и наркотики. Но она не уверена, что они смогут предъявить отрицательные результаты.

В интервью Собчак модель рассказала, что проспала рейс в Таиланд и осталась на улице. Случайные знакомые из России позвали ее к себе в номер, затем избили и сбросили с высоты. Среди них были дочь владельца медицинского центра в Москве, сын обладателя франшизы известной кондитерской и дети других бизнесменов.

Изувеченную девушку весной обнаружили на обочине в Дубае. После нескольких операций она уехала к матери в Норвегию. Обвиненные Ковальчук участники вечеринки заявили, что она вела себя неадекватно и сама спрыгнула со стройки.

