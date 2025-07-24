Сегодня 18:03 «К вечеру 3-го дня начала истерить». Мария Ковальчук навешала Собчак лапши на уши? 0 0 0 Фото: Соцсети Марии Ковальчук Общество

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На днях Ксения Собчак выпустила большое интервью с чудом выжившей в Дубае Марией Ковальчук. Поначалу в Сети полагали, что ее чуть не убили шейхи на развратной вечеринке «порта пати», но, как уверяет украинка, на самом деле она пыталась спастись от русскоговорящих мажоров. Однако, как выяснилось позже, кое о чем и сама модель, и ее мать умолчали, а некоторые факты исказили.

Что скрыли Мария Ковальчук и ее мать Мария утверждала, что в номере отеля в тот роковой вечер она была с несколькими молодыми людьми, все они были достаточно юные. Один из них, по имени Артем, по ее словам, должен был попросить отца дать свой джет, чтобы компания слетала отдохнуть в Таиланд. Но потом все вышло из-под контроля. Собчак пыталась связаться со всеми, о ком говорили модель и ее мать, но обратную связь давать не захотел никто. Уже после публикации интервью с ней все-таки связался Артем и заявил, что на самом деле не виноват. По его словам, мать Марии в беседе с журналисткой специально скрыла существенные факты расследования, из-за которых следствию стало очевидно, что никто к травмам ее дочери не причастен.

Фото: Соцсети Марии Ковальчук

«Первое — это то, что Мария ушла из номера примерно в 9:15 вечера. Она не обратилась за помощью ни к персоналу, ни на ресепшен, ни к охране пятизвездочной гостиницы. Это зафиксировано. Она одна вышла на улицу. И никто за ней из отеля не выходил. Это зафиксировано как отельными, так и всеми другими видеокамерами. Все участники из номера не выходили», — подчеркнул собеседник Собчак. На стройке, по словам мужчины, Мария была в 2:09 ночи. То есть прошло целых пять часов. Время ее появления подтвердили два охранника этого объекта, которые пытались прогнать девушку и доложили начальству, что, несмотря на неоднократные запреты, она пытается проникнуть в здание.

Фото: Соцсети Марии Ковальчук

«И когда ей это удалось, охранники ее искали, чтобы выгнать. Где она была пять часов? Она отвечает просто: не помню. А ее мать это вообще не упоминает. Как будто этих пяти часов не было. Как ее могли преследовать пять часов, если стройка недалеко от отеля, а из номера никто не выходил?» — поразился Артем.

И не упоминается в интервью, что есть свидетели, которые видели, как Мария карабкалась по строительному крану, ее не преследовали.

Что попало на камеры наблюдения Молодой человек подчеркнул, что расследованием случившегося занимались полиция, прокуратура и служба безопасности Дубая. И все, подчеркивает он, сделали один и тот же вывод: Ковальчук упала с высоты сама. «И главное: почему все присутствующие не знали, как реагировать на поведение Марии: к вечеру третьего дня она начала истерить и говорить, что у нее внутри пустота и ей все надоело. Что ее больше никто не увидит. Поэтому все присутствующие не знали, что делать», — поделился он.

Также Артем упомянул эпизод с выбеганием на балкон, о котором тоже рассказывала модель. Только, по его словам, она хотела зачем-то перелезть через его ограждение. И в конце концов просто ушла.

Фото: Соцсети Марии Ковальчук

«Все успокоились, что ее не будет какое-то время. Думали, что вернется, ведь вещи и документы остались в номере. Она взяла с собой только телефон, с которого за пять часов не обратилась за помощью ни к маме, ни в полицию, ни к одной подруге. Не написала и не позвонила», — подчеркнул он. В заключение обвиненный Ковальчук в издевательствах парень снова акцентировал внимание на записях с камер, которые четко показывают, что из номера Мария вышла без следов насилия. На эту информацию в том числе опиралось следствие. «И конечно, очень глупые люди могут предполагать, что кто-то может предложить деньги полиции, прокуратуре или Службе безопасности Дубая и остаться безнаказанным. Много можно еще сказать. Но и этого достаточно», — резюмировал Артем. Мария пока на слова молодого человека никак не отреагировала. О ее версии случившегося мы писали здесь.