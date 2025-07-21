Сегодня 18:55 Выжившая в Дубае Мария Ковальчук дала интервью Собчак: кто на самом деле изувечил модель Мать модели Марии Ковальчук уверена, что ее дочь хотели продать 0 0 0 Мир

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История Марии Ковальчук весной этого года без преувеличения потрясла весь мир. В марте ее нашли изувеченной на обочине дороги в Дубае. Пока врачи боролись за жизнь девушки, в Сети строили теории о том, кто же чуть не прикончил украинку на местной стройке. Одной из самых популярных стала гипотеза о жуткой «Порта Пати» с шейхами-извращенцами. О том, что произошло на самом деле, пострадавшая смогла рассказать только сейчас.

Вместо шейхов — подростки-мажоры Первое интервью выжившей в Дубае модели записала журналистка Ксения Собчак. Она смогла пообщаться и с Марией, и с ее матерью. Сейчас модель находится вместе с семьей. Передвигаться самостоятельно пока не может — ездит в инвалидной коляске.

«До сих пор заживает нога. Заново учусь ходить. Коляска сейчас мой основной транспорт», — говорит Маша.

События 9 марта девушка вспоминает спокойно. Может быть, потому что самые страшные события просто стерлись из ее памяти. По ее словам, в Дубай она прилетела к подругам, отдыхала на протяжении недели: в планах было поснимать красивый контент, по красивым заведениям походить, отметить день рождения одной из подружек.

Фото: Соцсети Марии Ковальчук

«Еще были съемки с фотографом знакомым, к которому очень хотелось попасть. Потом подруги улетели в Россию, я осталась одна», — пояснила модель. Заработок на OnlyFans Ковальчук не скрывает. Аккаунт вела ради денег: зарабатывала около 2-3 тысяч долларов в месяц. На отдых в ОАЭ этого вполне хватало. Плюс многие вещи там у Марии была возможность получить по бартеру: например, потусоваться за столиком в ресторане.

«Я жила в отеле и собиралась в Таиланд, купила билет, но так получилось, что я пропустила это рейс — проспала, стояла на лобби с чемоданами и встретила знакомого. Накануне я была в караоке и там познакомилась с одним парнем, у нас был небольшой диалог, буквально 10 минут, мы обменялись контактами», — уточнила модель.

Фото: Соцсети Марии Ковальчук

Во время знакомства в караоке этот молодой человек (Ковальчук называет его Артем) был один, сидел за барной стойкой. А вот уже во время второй встречи парня сопровождали друзья. Оказалось, что живут они в том же отеле, что Маша.

Я его узнала, рассказала о своей ситуации, что у меня произошло, что прогорел билет, кончилась бронь. И они предложили помощь, что я могу отправиться с ними в номер, а дальше, что Артем поможет и попросит отца, чтобы тот дал ему свой джет, чтобы мы полетели все в Таиланд. Мария Ковальчук

Предложение пойти с молодыми людьми в номер не показалось Марии подозрительными. По ее словам, все были «веселые и классные». «Мы поднялись в номер, ребята были полутрезвые. В целом все на протяжении суток нормально проходило, обсуждали нашу поездку на джете в Таиланд, я звонила маме, говорила что все хорошо, при них же звонила», — добавила Ковальчук. «Хорошие ребята, не переживай» Мать девушки признается, что самым большим ужасом для нее стал момент, когда дочь перестала выходить на связь, хотя прежде они всегда созванивались. А тут она сообщила, что познакомилась с какими-то ребятами, вроде бы хорошими и все.

«Я говорю: „Маш, ну, какие ребята хорошие. Ты их знаешь?“. Она сказала, что там есть один знакомый. А я не знаю названия отеля, имен этих ребят, с которыми она познакомилась. Но „хорошие ребята не переживай“», — поделилась женщина.

Фото: Соцсети Марии Ковальчук

На следующие сутки мать начала бить тревогу, связалась с консульством, отправила документы, смогла отыскать подругу дочери по имени Алена. Были предположения, что, возможно, Мария потеряла телефон. Хотя на нее это было крайне не похоже. Больше всего, по ее словам, в сложившейся ситуации поражало отношение полиции, из-за которого у Ковальчук-старшей довольно быстро стали закрадываться сомнения, что правоохранители заинтересованы в том, чтобы не вести нормальное расследование. Первое дело, к примеру, быстро закрыли, представив все, как попытку самоубийства. Хотя, как подчеркивает мать модели, неудачного суицида дочь не совершала. Как Ковальчук сбежала из отеля

Мария считает, что в номере, куда отправилась компания поначалу все было безобидно. Никаких «Порта Пати», о которой рассуждали в соцсетях, не было.

Фото: Соцсети Марии Ковальчук

«Все было хорошо, пока они не поехали на следующий день за выпивкой. Изначально эта была трезвая вечеринка, хотя они были на старых дрожжах. Там были еще две девушки. После выпивки ребята начали вести себя агрессивно. Поддевать меня, почему я не пью, почему сижу, пошли толчки агрессивные в плечи», — вспоминает она. В конечном итоге приятели договорились до того, что начали говорить ей вещи в духе: «Ты принадлежишь нам, мы будем делать все, что хотим». Ковальчук держалась, старалась все это воспринимать как шутку. Но дальше-больше. Парни начали бить бутылки об пол — все было усеяно осколками. Модель начали запугивать, отобрали личные вещи и паспорт.

Фото: Соцсети Марии Ковальчук

«Одна из девчонок — Александра М. — надела мои вещи и просто в них ушла, хотя я просила это не делать. Меня никто не слышал. Хотели, чтобы я осталась в номере, до этого они говорили, что я не могу выходить», — пояснила она.

Агрессия началась, когда я сказала, что хочу уйти. Были намеки сексуального характера, я не отвечала взаимностью, у них тоже накалялась агрессия от этого. Мария Ковальчук

В какой-то момент украинке стало очень страшно. Когда Собчак поинтересовалась, почему так называемая Александра отобрала ее одежду и не остановилась, хотя ее просили, модель пояснила, что, по сути, не могла ничего сделать. «Она проигнорировала мою просьбу. Я сидела на диване в окружении этих ребят, я понимала, что ничего не смогу сделать… Меня это стопорило, мне было страшно… Я не знала, что делать», — призналась украинка.

В итоге, когда в номере осталась только Ковальчук, две девушки и двое молодых людей, модель смогла справиться со своим ступором и бросилась на балкон, чтобы позвать на помощь. Но ее затащили обратно.

Фото: IMAGO/Olaf Schuelke / www.globallookpress.com

«Но я смогла выбежать из номера, и они последовали за мной. Я слышала голоса, они сразу вышли, захлопнули дверь. На улице я их уже не видела, забежала в недостроенное здание и там спряталась», — пояснила Ковальчук.

Что происходило после Мария не помнит: память, по ее словам, просто оборвало. Девушка предполагает, что ее очень сильно ударили по голове. Следующее ее воспоминание о том, как она лежит на дороге и просит проезжающую мимо машину о помощи.

Я была в отельном халате. Я не знаю, возможно, меня сбросили, либо было избиение. Травмы были похожи на это. Сексуального насилия не было. Скорее всего, меня оглушили и сбросили с этажа, чтобы я не рассказала, как они говорили, что я им принадлежу, что они могут делать, что хотят. Мария Ковальчук

В ответ на вопрос, что именно употребляла компания, Мария ответить не смогла. По ее словам, это был крепкий алкоголь и некий белый порошок. Мать Ковальчук при этом подчеркивает, что анализы ее дочери при поступлении в больницу показали, что ни спиртного, ни наркотиков в ее крови нет.

Фото: Duan Minfu/XinHua / www.globallookpress.com

Кто издевался над Марией Ковальчук По данным Собчак, молодые люди, в руки которых попала модель, живут в Дубае. Судя по всему, и парни, и девушки, развлекавшиеся в номере с украинкой, — типичные мажоры. Так называемая золотая молодежь. Одному из них 19 лет. Его отец и дядя — влиятельные бизнесмены. Девушке Александре, отобравшей вещи Марии, тоже 19. Сама она якобы занимается криптовалютой и дизайном одежды, у отца — свой крупный бизнес.

Третьей участнице этой вечеринки — 16. Отец тоже при деньгах. Помимо этого, в номере были еще два парня: одному из них 20, второму — 29 лет. Но первый довольно быстро ушел.

Фото: Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

«Они живут в Дубае, с родителями, не работают, не учатся. Они постоянно проводят такие вечеринки, каждый день гульбища. Это их образ жизни — они так рассказывали о себе, потом мы нашли их соцсети», — говорит Ковальчук. «За что вы ее искалечили?» По словам матери Марии, она смогла найти всех, кто был в номере в те дни, и их родителей. Писала им. Но в ответ — тишина.

«Они игнорировали меня, но удалили два публичных Telegram-канала, их вели девушки. Александра сейчас снова снимает видео, какая она замечательная, как она зарабатывает на крипте», — возмутилась женщина.

Фото: Sui Xiankai/XinHua / www.globallookpress.com

И хотя первое дело после ЧП с ее дочерью закрыли, вскоре открыли новое — уже через прокуратуру. Троих веселившихся в отеле задержали и должны были лишить свободы на срок семь суток с дальнейшим продлением. Но не тут-то было. «Как только их закрыли, закрыли дело и их отпустили. Самое интересное, что когда Марию привезли в больницу, их допрашивала полиция в этом же номере. Их допросили через три часа после того, как Марию нашли без сознания. Это было первое дело. Были сфальсифицированы показания Маши, о том что якобы она хотела покончить с собой, убегая от сексуального насилия», — пояснила мать.

Фото: IMAGO/Markus Mainka / www.globallookpress.com

На каком этаже стройки находилась девушка при этом неизвестно до сих пор. Отдельное возмущение у женщины вызывает то, что полиция не изъяла записи с камер наблюдения, хотя известно, что раз в три месяца их просто стирают. Все, по ее оценке, выглядит так, словно стражи порядка специально тянули до последнего, чтобы никаких видео не было.

У них (у родителей мажоров) есть большие деньги и связи. Я написала заявление, их нашли, опросили, но их не задерживали, их отпустили и дело закрыли. Потом, когда уже через прокурора снова открывали это дело, их сначала задержали на сутки, а потом снова отпустили. Мария Ковальчук

«У меня точно снимали побои, фотографировали, но не было никаких результатов, брали мазок на изнасилование, но никаких результатов не оглашалось. То есть какого характера рана. Никто не выходил после на связь», — добавила пострадавшая.

Мать модели считает, что эта компания могла пытаться реализовать давно отработанную схему по продаже людей. Поэтому, они бросились за ее дочерью, когда та пыталась сбежать.

Фото: Соцсети Марии Ковальчук

В ответ на это Собчак резонно заметила, что этим молодым людям незачем было заниматься таким «бизнесом». У них и без того были деньги. «Торговля людьми — это очень криминально. Дети-мажоры, может быть, просто хотели развлечься приняли наркотики и стали неадекватно себя вести», — предположила она. Ковальчук-старшая пояснила, что не берется утверждать, но, по ее мнению, выглядит все именно так.

«Второй вариант: что это наркотики и алкоголь [так подействовали]. Ребята при деньгах нашли себе как собачонку, чтобы посмотреть, как ей больно и страшно, а потом был переломный момент», — пояснила женщина.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

Отдельно она отметила, что телефон дочери до сих пор находится у дубайской полиции. Никто не согласился его вернуть. «Не получается добиться правды и правосудия. Паспорт был у этих ребят, его забрали у них в отеле. Мы забирали его через прокурора», — добавила женщина. Сейчас семья находится в деревне в Норвегии. Мария продолжает восстанавливаться. Решится ли она вернуться к прежнему образу жизни — вопрос открытый.