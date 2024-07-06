Иск на 17 млн рублей подали к компании из дела Тимура Иванова

ФАС подала иск на 17 млн рублей к «Олимпситистрою» по делу Тимура Иванова

Проходящая по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова компания «Олимпситистрой» нанесла ущерб государству на 17 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на поданный в суд иск Федеральной антимонопольной службы сообщило РИА «Новости ».

Ведомство потребовало взыскать с компании указанную сумму с передачей в государственный бюджет.

Одним из фигурантов дела бывшего заместителя главы оборонного ведомства стал президент компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. По версии следствия, он дал главному фигуранту дела взятку в виде услуг при проведения работ для нужд Минобороны.

Заместителя министра обороны Тимура Иванова задержали 23 апреля по делу о получении взяток в особо крупном размере.

По словам представляющего его интересы адвоката Мурада Мусаева, следователи считают, что подзащитный вступил в сговор с компаниями-подрядчиками Минобороны. В обмен на заключенные контракты они обеспечили ремонт принадлежащих Иванову объектов недвижимости. В ведомстве обвиняемый отвечал за работу военно-строительного комплекса.

Александра Фомина следователи обвинили в бесплатном оказании услуг Иванову, связанному с ремонтом и реконструкцией зданий.

В конце июня Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей экс-министра обороны до 23 сентября.