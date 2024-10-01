И.о. вице-премьера Башкирии арестовали на два месяца

Басманный суд арестовал и. о. вице-премьера Башкирии Марзаева до 30 ноября

Басманный суд Москвы арестовал и. о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева до 30 ноября. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Марзаева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он взял 37 миллионов рублей у руководителя дорожно-строительной компании за покровительство и заключение госконтрактов. Посредником при этом мог выступить министр транспорта Башкирии Александр Клебанов.

По данным газеты «Коммерсант», которая ранее и сообщила об аресте чиновника, он отвечает в правительстве республики за ремонт дорог и строительство.

Ранее в Северной Осетии задержали министра труда и социального развития Алину Айдарову. Ее подозревают в том, что ее подчиненные нарушали закон при заключении госконтрактов, в частности, не проводили тендеры.