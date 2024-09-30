И. о. вице-премьера Башкирии обвинили во взяточничестве

СК: против и. о. вице-премьера Башкирии Марзаева возбудили дело о взятке

В отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый получил взятку в размере 37 миллионов рублей за покровительство и заключение госконтрактов на строительство дорог.

Деньги передал руководитель дорожно-строительной компании. Сторона обвинения также считает, что посредником в передаче взятки выступил Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта республики.

Марзаева задержали 30 сентября в Уфе. Он курировал в правительстве республики тему строительства и ремонта дорог.

Ранее полиция задержала министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову. В отношении сотрудников ее ведомства возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Расследование дела взяла под свой контроль прокуратура.