Министра труда и соцполитики Северной Осетии задержали по делу о коррупции

Полиция Северной Осетии задержала на 48 часов министра труда и социального развития республики Алину Айдарову в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ее ведомства. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что чиновники при заключении госконтрактов о поставке товаров нарушили федеральный закон и подписали соглашения с единственным поставщиком на сумму более 35 миллионов рублей без проведения тендера. Всего таким способом сотрудники министерства заключили 53 контракта с января 2022 года по май 2023 года.

«Руководитель Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия — Алания задержана на 48 часов», — добавили в пресс-службе.

Пресс-служба республиканской прокуратуры сообщила, что поставила расследование дела под свой контроль.

Об уголовном деле в отношении министра труда и социального развития Алины Айдаровой стало известно в минувшую пятницу, 13 сентября. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло, который назвал чиновницу одним из лучших руководителей в правительстве республики.

При этом он добавил, что, если вину фигурантов дела докажут, они должны нести ответственность по всей строгости закона.