И. о. вице-премьера Башкирии задержали в Уфе

«Коммерсант» сообщил о задержании и. о. вице-премьера Башкирии Марзаева

Исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева задержали в Уфе. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По данным издания, Марзаев отвечает в правительстве республики за строительство и ремонт дорог. В чем именно обвиняют чиновника, пока не сообщается.

Ранее министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову задержали по подозрению в превышении полномочий сотрудниками ее ведомства.

Кроме того, фигурантом дела о получении крупной взятки стал бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн. Вместе с ним арестовали ректора «Корпоративного университета развития образования» Андрея Лубского, ставшего посредником, и неназванного бизнесмена, передавшего деньги в обмен на покровительство.