Иностранное государство отказалось выдать России Смольянинова

Иностранное государство, на территории которого находится актер Артур Смольянинов*, отказало в правовой помощи российским следователям. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Актера заочно арестовали за фейки о ВС России. Правоохранители обратились к стране, где проживает артист, и направили запрос о правовой помощи и предоставлении сведений.

«Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе», — подчеркнуло издание.

По его информации, иноагент может находиться в Латвии. В соцсетях актер публиковал видео с геотегом Юрмалы.

Смольянинова* заочно арестовали в октябре. Его обвинили в возбуждении ненависти и вражды, а также в распространении недостоверных данных о российских войсках. Адвокат актера направил в Басманный суд апелляционную жалобу на арест.

Из России артист уехал в 2022 году. Из-за неоплаченных штрафов и долгов на 117 тысяч рублей судебные приставы арестовали его автомобиль.