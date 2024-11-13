Защита Смольянинова обжаловала его заочный арест

Апелляционная жалоба на заочный арест Артура Смольянинова* по делу о фейках об армии и возбуждении ненависти поступила в Басманный суд. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Суд заочно арестовал актера 29 октября на два месяца. Срок меры пресечения будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции Смольянинова*.

Артист уехал из России после начала специальной военной операции, оставив в России многочисленные долги. Летом приставы арестовали принадлежащую ему машину, за которой числятся 54 неоплаченных штрафа на 117 тысяч рублей.

Актер Сослан Фидаров, снимавшийся со Смольяниновым* в фильме «9 рота» и часто бывающий в зоне спецоперации, обратился к своему бывшему коллеге, заявив, что тот, несмотря на все громкие заявления, никогда не сможет в него выстрелить, потому что не найдет в себе сил приехать на поле боя.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга