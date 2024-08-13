Машину Артура Смольянинова арестовали из-за долгов

Shot: актер Смольянинов накопил 54 штрафа за нарушение ПДД на 117 тысяч рублей

Photoagency Interpress
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Приставы арестовали из-за долгов машину Mazda CX-5, принадлежащую актеру Артуру Смольянинову*. У артиста накопились штрафы за нарушение ПДД, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, за автомобилем Смольянинова* с февраля 2023 года числятся 54 штрафа на 117 тысяч рублей, большая часть из которых просрочена.

Журналисты уточнили, что автомобилем пользуется мать артиста. Последний штраф был получен 26 июля за превышение скорости.

На днях Смольянинова* оштрафовали на 47 тысяч рублей. Его привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

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