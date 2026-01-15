Главврача роддома в Новокузнецке отправили под домашний арест

Главврача роддома №1 в Новокузнецке, в котором погибли новорожденные, отправили под домашний арест. Меру пресечения Виталию Хераскову избрали до 13 марта, сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Ему запретили покидать квартиру, кроме походов к врачу или следователю, общаться с кем-либо, кроме родственников, адвоката, следователей и суда, получать и отправлять любую корреспонденцию, использовать средства связи, в том числе интернет.

Сам врач на суде заявил, что он сам и его подчиненные работали профессионально и справлялись с поставленными задачами, и выразил надежду, что следствие и суд рассмотрят дело объективно.

Ранее суд избрал и. о. заведующего отделением роддома той же больницы Алексею Эмиху в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

В Кемеровской области началась масштабная проверка всех роддомов и перинатальных центров. Завершить ее планируют к 9 февраля.