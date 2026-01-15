Арестовывать и. о. завотделением роддома в Новокузнецке не стали

Суд избрал и. о. завотделением роддома в Новокузнецке запрет некоторых действий

Центральный районный суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий исполняющему обязанности заведующего отделением роддома в Новокузнецке. Видео из здания суда оказалось в распоряжении 360.ru.

«Избрать в отношении подозреваемого Эмиха Алексея Тимуровича <…> меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сказала судья.

Среди запретов — выход из дома в ночное время суток и общение с потерпевшими и сотрудниками больницы.

В период с 4 по 11 января в роддоме № 1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. Учреждение закрыли на карантин. Главного врача Виталия Хераскова отстранили от должности 13 января.

На следующий день СК сообщил о задержании Хераскова и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации новорожденных. Их обвинили в халатности, повлекшей гибель детей.

Как отмечал Херасков, у новорожденных изначально были проблемы со здоровьем, они появились на свет недоношенными и страдали от различных патологий. При этом установить единый диагноз, который бы объяснил смерть всех младенцев, не удалось.

Кроме того, ошибка врачей в новокузнецкой больнице привела к бесплодию одной из пациенток. Ей поставили диагноз врастание плаценты и назначили удаление матки.