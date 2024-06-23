Сегодня 22:03 Машину с полицейскими обстреляли в селе Сергокалы в Дагестане Фото: РИА «Новости»
Неизвестные обстреляли машину с полицейскими на площади в селе Сергокалы. Ранение получил один сотрудник, сообщило МВД Дагестана в
Telegram-канале.
«Для выполнения боевого задания силовики направились на место. Информация предварительная», — отметили в сообщении.
Боевики устроили
стрельбу в Махачкале и Дербенте. По данным МВД Дагестана, что в Дербенте погиб один правоохранитель. В Махачкале смертельные ранения также получил один полицейский. Сообщалось о шестерых раненых.
Власти Дагестана
ввели режим контртеррористической операции. Бронетехнику выкатили на улицы Дербента. Бои продолжаются и на улицах Махачкалы. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее прокомментировал нападения. По его мнению, боевики пытались внести разлад между конфессиями.
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