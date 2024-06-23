Машину с полицейскими обстреляли в селе Сергокалы в Дагестане

Фото: РИА «Новости»

Неизвестные обстреляли машину с полицейскими на площади в селе Сергокалы. Ранение получил один сотрудник, сообщило МВД Дагестана в Telegram-канале.

«Для выполнения боевого задания силовики направились на место. Информация предварительная», — отметили в сообщении.

Боевики устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте. По данным МВД Дагестана, что в Дербенте погиб один правоохранитель. В Махачкале смертельные ранения также получил один полицейский. Сообщалось о шестерых раненых.

Власти Дагестана ввели режим контртеррористической операции. Бронетехнику выкатили на улицы Дербента. Бои продолжаются и на улицах Махачкалы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее прокомментировал нападения. По его мнению, боевики пытались внести разлад между конфессиями.

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