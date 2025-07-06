Главу Карабудахкентского района Дагестана арестовали по делу о мошенничестве

Суд вынес решение об аресте главы Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева. Как сообщила пресс-служба республиканского управления СК, под стражей руководитель муниципалитета останется до 2 сентября.

Чиновника задержали в минувшую субботу, 5 июля. Амиралиева обвинили в мошенничестве при строительстве водопроводов в селах Губден и Гурбуки.

По версии следствия, руководитель района предложил местному предпринимателю провести работы за откат в 20% от суммы контракта, или более 56 миллионов рублей.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что Амиралиев три недели назад подписал контракт с Министерством обороны и уехал в Запорожскую область. После возбуждения уголовного дела чиновника задержали и вернули в Дагестан.

По подтвержденным данным, в зону специальной военной операции Амиралиев уехал после того, как его родственником — бывшим госсекретарем Дагестана Магомедом-Султаном Магомедовым — заинтересовались силовики. На минувшей неделе его задержали, а суд по иску Генеральной прокуратуры обратил все имущество Магомедова в доход государства.